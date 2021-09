Bremen

2. Liga

Volles Stadion erlaubt: Werder rechnet nicht mit 42.000 Fans

Die Zweitliga-Partie zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim ist am Freitagabend das erste Fußballspiel in einer deutschen Profiliga, das seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie wieder in einem vollen Stadion stattfinden darf.