Olympia, Paris 2024, Säbel Einzel, Damen, Runde der letzten 32, Grand Palais, Nada Hafez (l) aus Ägypten und Elizabeth Tartakovsky aus den USA treten gegeneinander an. (zu dpa: ««Voller Stolz»: Fechterin Hafez im siebten Monat schwanger») Foto: Andrew Medichini/DPA

Paris (dpa). Trotz ihres Scheiterns im zweiten Gefecht überkamen die Ägypterin Nada Hafez Glücksgefühle. Die 26-Jährige nahm an den Olympischen Spielen in Paris teil – obwohl sie im siebten Monat schwanger ist. «Was wie zwei Teilnehmerinnen aussah, waren eigentlich drei! Da waren ich, meine Gegnerin und mein ungeborenes kleines Baby», schrieb Hafez bei Instagram.

Am Montag war die Säbelfechterin nach ihrem gewonnenen Auftakt gegen die US-Amerikanerin Elizabeth Tartakovsky in Tränen ausgebrochen. Im Achtelfinale unterlag Hafez in der beeindruckenden Kulisse des Grand Palais Jeon Hayoung aus Südkorea.

«Die Achterbahnfahrt einer Schwangerschaft ist schon hart. Aber dann noch die Balance zu halten zwischen dem Alltag und dem Sport war anstrengend, aber es absolut wert», teilte Hafez mit. Sie sei «voller Stolz», es bis ins Achtelfinale geschafft zu haben. «Es waren meine dritten Spiele, aber dieses Mal trug ich einen kleinen Olympia-Teilnehmer.»