Vollendung aus Stahl – Die Golden Gate Brücke wird 75

San Francisco (dpa/tmn) – Das Alter ist ihr kaum anzusehen. Mit 75 Jahren erhebt sich die Golden Gate Brücke immer noch majestätisch über dem «Goldenen Tor», dem Eingang zur Bucht von San Francisco. Ihr Geburtstag am 27. Mai wird groß gefeiert.

Die meist fotografierte Brücke der Welt: Die eleganten Art-Déco-Formen locken jedes Jahr rund zehn Millionen Menschen aus aller Welt an.

Foto: goldengate.org/Mason Cummings – DPA

Für seinen 75. Geburtstag wirft sich das Wahrzeichen von San Francisco in Schale. Erstmals seit der Einweihung der Golden Gate Brücke im Jahr 1937 werden die beiden Hauptkabel auf ganzer Länge – immerhin 2332 Meter – frisch angestrichen. Rechtzeitig bis zum 27. Mai schaffen es die Brückenmaler allerdings nicht. Der im letzten Sommer begonnene Facelift für die im Durchmesser knapp einen Meter dicken Drahtseile mit der berühmten Farbe International Orange wird mehrere Jahre dauern.

Bauarbeiten, die Geschichte schrieben: Im November 1936 wurden die beiden Teile der Golden Gate Bridge zusammengeführt.

Foto: goldengate.org – DPA

«Es ist ein anstrengender Job, aber wir sind alle sehr stolz darauf, dass wir uns um eine weltberühmte Ikone kümmern», begeistert sich Dennis «Rocky» Dellarocca. Das tut der 58-jährige Kalifornier seit nunmehr 28 Jahren. Anfangs selbst mit Malerrolle und Sprühgeräten, inzwischen leitet er ein 40-Mann-Team, das mit frischer Farbe unermüdlich gegen Rost und Abnutzung kämpft. Bei Wind und Nebel, von der Autotrasse bis zu den beiden Turmspitzen 227 Meter hoch über dem Pazifik, auf schwingenden Kabeln bis zum Fuß der Stahlträger, die von riesigen Zementfüßen im Meer gehalten werden. «Ich träume in International Orange», grinst Rocky.

Foto: goldengate.org – DPA

Es ist nicht nur das unverkennbare Rotorange zwischen den weißen Schaumkronen des Pazifiks und dem stahlblauen kalifornischen Himmel, das die Golden Gate zur schönsten und meist fotografierten Brücke der Welt macht. Auch die eleganten Art-Déco-Formen, die das «Goldene Tor» zwischen San Francisco und den grünen Hügeln von Marin County im Norden überspannen, locken jedes Jahr rund zehn Millionen Menschen aus aller Welt an.

Mit ihren 75 Jahren erhebt sich die Golden Gate Brücke immer noch majestätisch über dem Goldenen Tor, dem Eingang zur Bucht von San Francisco.

Foto: goldengate.org/Della Huff – DPA

Die größte Belastungsprobe gab es am 50. Geburtstag, als 300 000 Menschen morgens um 6.00 Uhr von beiden Seiten auf die Brücke strömten, weit mehr als erwartet. Die gewöhnlich leicht nach oben gebogene Fahrtrasse drückte sich unter ihrer Masse durch. Die kühne Konstruktion hielt Stand, doch die Verantwortlichen zitterten.

Schwindelerregender Blick in die Tiefe: 227 Meter ragt die Golden Gate Bridge aus dem Pazifik nach oben.

Foto: goldengate.org – DPA

«Diesmal machen wir es anders», stellt Brücken-Sprecherin Mary Currie sofort klar. «An ihrem 75. Jubiläum ist die Brücke nicht die Bühne, sondern nur Kulisse». Für Fußgänger wird die Golden Gate am Sonntag, 27. Mai, gesperrt, nur der Autoverkehr läuft weiter. Gefeiert wird am Wochenende entlang der Uferpromenade, von dem historischen Fort Point am Fuß der Brücke bis zum Pier 39 in San Franciscos Fisherman's Wharf, sechs Kilometer entfernt.

Stolz auf seinen Job: Seit 28 Jahren kümmert sich Dennis «Rocky» Dellarocca um die Farbe der Brücke.

Foto: Barbara Munker – DPA

Als Ständchen für das Geburtstagskind sind Ausstellungen, Bootsparaden, Musik und Tänze in Kostümen der 1930er Jahre geplant. Es fängt mit Yoga auf der Brücke bei Sonnenaufgang am Tag vor dem Jubiläum an. Mit einem riesigen Feuerwerk am Sonntagabend soll es gebührend ausklingen.

Bei der Eröffnung für den Autoverkehr wurden 1937 über 30 000 Limousinen auf der Golden Gate Bridge gezählt.

Foto: goldengate.org – DPA

Für die Gäste gibt es noch ein dauerhaftes Geschenk. Auf dem Brückenvorplatz entsteht ein Besucherpavillon, «wo es auf alle Fragen zur Golden Gate Brücke erstmals eine Antwort gibt», erzählt Mary Currie. Neu sind auch nächtliche Brücken-Touren und eine Fotoattraktion mit witzigen Schnappschüssen, etwa von sich auf der Turmspitze. «Vor allem bei Nebel ist das praktisch, denn da ist oft nichts von der echten Brücke zu sehen», meint Currie.

Wer bei seinem Besuch in San Francisco von der Brücke nichts sieht, kann sich seit kurzem im Besucherzentrum auf einer digitalen Nachbildung ablichten lassen.

Foto: goldengate.org/Mason Cummings – DPA

Zum Jubiläum am langen Memorial-Feiertagswochenende werden Hunderttausende Menschen in San Francisco erwartet. Wer es zur Party nicht rechtzeitig schafft, kann nachfeiern. Viele Ausstellungen gehen weiter, bis zum Jahresende zeigt das Fort Point einen Film über den Bau der Golden Gate Bridge. Brückenmaler Rocky gibt einen Tipp mit auf den Weg: «Du musst die Brücke fühlen, wie sie lebt und vibriert. Jacke einpacken und drüberlaufen». Nur am 75. Geburtstag ist ihr eine kleine Ruhepause von dem täglichen Ansturm der Fans vergönnt.