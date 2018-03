Volle Reiserouten am Wochenende

München/Stuttgart (dpa/tmn) – Es wird voll auf den deutschen Fernstraßen. Am Wochenende (21. bis 23. Oktober) brauchen Autofahrer viel Geduld. Schuld sind die Herbstferien und jede Menge Baustellen. Auf diesen Strecken wird es eng.

Viele Baustellen sorgen auf den deutschen Reiserouten für Staugefahr. (Bild: Marius Becker/dpa) Foto: DPA

Die Herbstferien und vergleichsweise viele Bauarbeiten sorgen auf den Fernstraßen für erhöhte Staugefahr. Für das Wochenende (21. bis 23. Oktober) erwartet der ADAC dichten Reiseverkehr auf den Strecken von und zu den Küsten, Mittelgebirgen und Alpen, da in manchen Bundesländern die Ferien beginnen, in anderen dagegen wieder zu Ende gehen. Zudem bremsten die derzeit knapp 500 Autobahnbaustellen den Verkehrsfluss, teilte der Auto Club Europa (ACE) mit. Mit längeren Fahrzeiten müssen Autofahrer den Clubs zufolge auf folgenden Strecken rechnen:

- A 1 / A 7 / A 24 Großraum Hamburg

- A 1 Köln – Bremen – Lübeck

- A 2 Dortmund – Hannover

- A 1 / A 3 / A 4 Großraum Köln

- A 3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg

- A 5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel

- A 7 Hamburg – Flensburg

- A 7 Hannover – Kassel – Würzburg – Füssen

- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

- A 9 München – Nürnberg – Berlin

- A 45 Dortmund – Gießen – Aschaffenburg

- A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

- A 81 Singen – Stuttgart

- A 93 Inntaldreieck – Kufstein

- A 95 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 99 Umfahrung München

Auf den wichtigsten Reiserouten in Österreich, Italien und der Schweiz stocke der Verkehr hin und wieder, so der ADAC. Vor allem auf der Gotthard Autobahn A2 sowie auf der Brennerautobahn sorgen laut ACE viele Baustellen für Beeinträchtigungen. Weil mittlerweile nicht nur in den Hochalpen mit Eis und Schnee gerechnet werden müsse, raten die Verkehrsclubs, nicht mehr ohne Winterausrüstung auf Tour zu gehen.