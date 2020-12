Daun

Vollbrand einer Schreinerei

Ereignis: Vollbrand einer Scheune Ort: Bodenbach Zeit: 11.12.2020, 03:00 Uhr – andauernd Sachverhalt: In der Ortslage Bodenbach kam es in der Nacht gegen 03:00 Uhr zu einem Brand in einer Schreinerei.