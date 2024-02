Voigt/Strelow rechnen sich in Single-Mixed Chancen aus

ARCHIV – Vanessa Voigt und Justus Strelow hoffen auf eine WM-Medaille im Single-MIxed. Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa

Nove Mesto (dpa) – 26 Tage nach ihrem ersten Weltcup-Sieg hoffen Vanessa Voigt und Justus Strelow auch bei der Biathlon-WM in Nove Mesto auf den großen Wurf.

Das Duo bestreitet am Donnerstag (18.00 Uhr/ZDF und Eurosport) die Single-Mixed-Staffel, wie der Deutsche Skiverband mitteilte. «Wir wissen, dass wir es können. Ich hoffe, dass wir um die Medaillen und vielleicht sogar um den Sieg mitkämpfen können», sagte der 27-jährige Strelow.

Am 20. Januar hatten er und Voigt (26) bei der WM-Generalprobe in Antholz diesen Teamwettbewerb in überlegener Manier gewonnen. Nur einen Nachlader bei acht Schießeinlagen hatten sie bei ihrem jeweils ersten Weltcuperfolg gebraucht. «Antholz ist nicht so leicht zu wiederholen, aber es ist einiges drin», sagte Voigt, die sich als fehlerfreie Fünfte im Einzel Selbstvertrauen holte.

Strelow wird hingegen im Kräfte zehrenden Einzel über 20 Kilometer trotz seiner Schießstärke geschont. «Einzel und Single-Mixed passt nicht gut zusammen. Natürlich will man WM-Rennen laufen. Aber am Ende geht es um Medaillen. Ich kann fürs Team meinen besten Beitrag in der Single-Mixed leisten», erklärte der Sachse.

Der Sieg von Antholz sei «ein schöner Motivator. Man kann mit viel Selbstvertrauen und einer Spur mehr Lockerheit rangehen», sagte Strelow und ergänzte: «Da hat bei Vanessa und mir alles zusammengepasst. So ein Rennen zu wiederholen, wird sehr schwer.»