Mario Voigt (M, CDU), Vorsitzender der CDU in Thüringen und Spitzenkandidat, spricht nach der Veröffentlichung der ersten Prognose zur Landtagswahl in Thüringen bei der Wahlparty der CDU. In Thüringen fand am Sonntag die Landtagswahl statt. (zu dpa: «Voigt sieht Regierungsauftrag bei der CDU») Foto: Martin Schutt/DPA