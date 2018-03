Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Visa will das bargeldlose Bezahlen sicherer machen. Das kündigte der Kreditkartenanbieter in Frankfurt an. Dazu soll ab April «Visa Alert» eingeführt werden. Kreditkarteninhaber können dann per SMS auf ihr Handy sofort informiert werden, wenn mit ihrer Visa-Karte bezahlt wird. So soll Missbrauch schneller entdeckt und verfolgt werden. Von den aktuellen Problemen mit Chipkarten sind laut Visa in Deutschland etwa 950 000 Visa-Karten betroffen. Es werde an einer Lösung gearbeitet.