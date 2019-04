Viper: Will bester Hearthstone-Spieler der EU-Region sein

Berlin

Torben „Viper“ Wahl will als bester EU-Spieler aus der Hearthstone-Weltmeisterschaft hervorgehen. „Ich bin gerade in der Lage, dass ich mich über ein gutes Ergebnis für die Liga im kommenden Jahr qualifizieren kann“, sagte der 22-Jährige im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

dpa 26.04.2019, 01:28 Uhr

Ein gutes Ergebnis bedeute, dass Viper bester Spieler aus der EU-Region werden müsse. Er ist neben Raphael „BunnyHoppor“ Peltzer einer von zwei Deutschen bei der Weltmeisterschaft in Taipei, vier Profis treten aus der Region EU an. „Der Platz in der Liga würde für mich dann einen so gesicherten Standpunkt darstellen, dass ich Hearthstone noch ein bis zwei Jahre weiter verfolgen kann.“

Viper hat derzeit noch kein Team. „Ich habe mich gerade im letzten Jahr noch nicht so dem Spiel verpflichtet gefühlt, dass ich einen einjährigen Vertrag unterschreibe“, sagte er. Eine gute Platzierung bei der WM könnte das ändern – je nach Stärke der anderen europäischen Spieler wären Top 8 oder Top 4 notwendig.

Die Hearthstone World Championship läuft von 25. bis 28. April (der PayTV-Sender eSports1 überträgt). Insgesamt geht es um Preisgelder von 1 Million US-Dollar, der Sieger erhält davon 250 000 US-Dollar.