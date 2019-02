Früh am Morgen machte sich Viktoria Rebensburg auf den Heimweg von der Ski-WM – mit einer Silbermedaille im Gepäck. Nach einer kurzen Pause kann die Sportlerin den Wert des zweiten Platzes sicher gut einschätzen – und womöglich auch den Charme weiterer Renn-Winter.

