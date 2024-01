Vierter Podestplatz: Dürr erneut Slalom-Zweite

Lena Dürr ist im alpinen Ski-Weltcup erneut auf das Podest gefahren. Die 32-Jährige vom SV Germering wurde im Slalom in Kranjska Gora einmal mehr Zweite.

Lena Dürr belegte beim Slalom in Kranjska Gora den zweiten Platz. Foto: Giovanni Maria Pizzato/AP/dpa

Kranjska Gora (dpa) – Dürr musste sich nur Olympiasiegerin Petra Vlhova aus der Slowakei um 0,72 Sekunden geschlagen geben. Dritte wurde überraschend Amelia Josephine «AJ» Hurt aus den USA, die sich im zweiten Durchgang um 13 Plätze verbesserte.

Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin aus den USA schaffte es nicht in den zweiten Durchgang. Die 93-malige Weltcup-Siegerin fädelte im ersten Lauf vor der zweiten Zeitnahme ein und schied aus.

Für Dürr war es bereits der vierte Podestplatz des aktuellen Winters, nachdem sie im finnischen Levi Zweite und Dritte sowie im letzten Rennen des vorigen Jahres in Lienz (Österreich) noch einmal Zweite geworden war.

Jessica Hilzinger aus Oberstdorf erreichte zum ersten Mal in dieser Saison den zweiten Lauf eines Slalom-Weltcups und belegte am Ende den 20. Rang. Emma Aicher (Mahlstetten) war als 15. in den zweiten Durchgang gestartet, schied aber aus.