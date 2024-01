Vierte Glühweinwanderung rund um den Ort geplant

Diesen Termin können sich alle, die gern an der frischen Luft unterwegs sind, schon mal vormerken. Am Sonntag, 28. Januar, findet die vierte Glühweinwanderung in Oberbrombach statt.

Mit organisatorischen Fragen im Vorfeld hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ebenfalls intensiv beschäftigt. Grundsätzlich bleibt es beim bewährten Ablauf mit Start – der ist zwischen 11 und 14 Uhr möglich – und Ziel am Gemeinschaftshaus sowie den drei Raststationen Sportplatz, Nahefels und Rotherswald. Diese werden von Helfern des Turn- und Sportvereins, der Angel- und Naturfreunde und der freiwilligen Feuerwehr mit ihrem Förderverein besetzt. Überall können sich die Teilnehmer mit Getränken und einem sich unterscheidenden Essensangebot stärken. Neu ist bei der 2024er-Auflage aber, dass die Wanderer ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht werden, dass es keine vorgegebene Marschrichtung gibt, sondern sie individuell die Runde in beiden Richtungen in Angriff nehmen können. Eine ausführlichere Ankündigung dieser Veranstaltung folgt. ax