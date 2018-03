Aus unserem Archiv

Innsbruck

Die Entscheidung über einen Start von Richard Freitag beim letzten Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen am Samstag soll erst morgen fallen. Das teilte der Deutsche Skiverband nach Freitags Sturz in Innsbruck mit. Weitere Untersuchungen sollen vorgenommen werden. Dann soll geprüft werden, ob der Weltcup-Gesamtführende nach seinem Sturz nach einem Sprung auf 130 Meter am Bergisel noch Schmerzen hat. Um am Samstag im Abschlussspringen der Tournee starten zu dürfen, müsste Freitag am Vortag die Qualifikation bestreiten.