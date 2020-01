Ludwigshafen

Vierjährige holt per Notruf „112“ Hilfe für bewusstlose Mama

Ein vier Jahre altes Mädchen aus Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz hat per Notruf die Rettungskräfte verständigt, weil seine Mutter zu Hause plötzlich bewusstlos geworden war. Das Kind wählte am Morgen die „112“. Dank der genauen Angaben des Kindes konnten die Helfer die 31-jährige Mutter finden und versorgen. Sie war wegen Kreislaufproblemen bewusstlos geworden, aber schnell wieder wohlauf. Dennoch kam die Mutter zu Untersuchung ins Krankenhaus.