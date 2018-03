Vier Zähler für JSG Altendiez

Kein Teaser vorhanden

Bei der 0:3-Niederlage bei Primus JSG Kirchen zogen sich die D-Junioren des SV Diez-Freiendiez (blaue Trikots) gut aus der Affäre.

Foto: Jürgen Vohl

B-Junioren, Bezirksliga Ost

JSG Altendiez – JSG Atzelgift 2:2 (1:0). Trotz der frühen Führung, die Andreas Wiedicker per Kopf besorgt hatte (4.), verloren die Einheimischen nach 20 Minuten den Faden. Per Freistoß gelang den Westerwäldern bei ihrer ersten Annäherung an den Altendiezer Kasten mit einem Freistoß der Ausgleich (51.). Damit nicht genug, Atzelgift drehte gegen konfuse Gastgeber sogar den Spieß um. Die Kaiser-Elf packte in der Folge die Brechstange aus, vergab aber viele gute Gelegenheiten. Mit einem Freistoß sorgte dann Matthias Neugebauer wenigstens für das Remis. Der Punkt des 0:0 der JSG bei der SG Betzdorf II wurde jedoch in einen Dreier umgewandelt, da die Reserve drei Stammspieler aus der Regionalliga aufgeboten hatte...

D-Junioren, Bezirksliga Ost

JSG Altenkirchen – JSG Hahnstätten 0:0. Einen wertvollen Zähler im Kampf gegen den Abstieg ergatterten die von Dirk Schmidt trainierten Jungs von der Aar an der Glockenspitze. Dabei überzeugte der Gast mit einer konzentrierten Abwehrleistung und konnte sich auch immer wieder befreien. Torwart Melvin Schwenk sicherte mit einer tollen Parade in der Schlussminute das Remis.

JSG Alpenrod – JSG Nievern 0:2 (0:0). Die Talente von der unteren Lahn wahrten mit dem Dreier ihre kleine Chance auf den Klassenverbleib. Die Entscheidung in Unnau fiel zu Beginn des zweiten Abschnitts. Nachdem die Westerwälder einen Lattenkracher beklagt hatten, sorgten auf der Gegenseite Yilmaz Kanara und Philipp Goldschmied für die beiden umjubelten Treffer der Neun von Markus Geis. stn