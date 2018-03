Aus unserem Archiv

Kabul

Bei einem Angriff auf das Regierungsviertel von Kabul sind mindestens vier Taliban- Kämpfer getötet worden. Das sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums. Zwei Selbstmordattentäter sprengten sich vor dem Präsidentenpalast in die Luft. Zwei weitere wurden von afghanischen Sicherheitskräften getötet, sagte der Sprecher. Nach Angaben des privaten Fernsehsenders Tolo soll sich ein weiterer Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und mehrere Menschen mit in den Tod gerissen haben.