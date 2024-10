Vier Spiele an einem Tag: Kaufmann hat EM-Medaille sicher

Bei den Olympischen Spielen wird Annett Kaufmann in diesem Jahr bekannt. Jetzt ist die 18-Jährige auch bei der Tischtennis-EM in Österreich erfolgreich.

Olympia, Paris 2024, Tischtennis, Mannschaft, Frauen, Spiel um Platz 3, Südkorea - Deutschland, Deutschlands Annett Kaufmann spielt gegen Lee aus Südkorea. Bei der Tischtennis-EM in Linz haben Kaufmann und Patrick Franziska eine Medaille im Mixed sicher. (zu dpa: «Tischtennis-Duo Kaufmann/Franziska holt EM-Medaille»)

Linz (dpa). Die deutsche Tischtennis-Hoffnung Annett Kaufmann hat bei den Europameisterschaften in Linz die erste Medaille sicher. Die 18-Jährige vom SV DJK Kolbermoor bestritt am Donnerstag vier Matches in drei verschiedenen Wettbewerben – und zog dabei zusammen mit dem Weltranglisten-Zwölften Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) ins Halbfinale der Mixed-Konkurrenz ein.

Innerhalb von vier Stunden besiegten die beiden zunächst das rumänische Duo Bernadette Szoczs/Ovidiu Ionescu in 3:1 Sätzen und danach auch Liam Pitchford und Anna Hursey aus Großbritannien mit 3:0. Halbfinal-Gegner am Freitagmittag sind Sofia Polcanova und Robert Gardos aus Österreich. «Die können schon spielen. Aber wir können das auch. Die müssen erstmal gegen uns gewinnen», sagte Kaufmann selbstbewusst.

Klarer Sieg im Einzel

Der dritte Platz wird bei Welt- und Europameisterschaften im Tischtennis nicht extra ausgespielt. In den beiden Halbfinals und dem Endspiel werden also ein Gold-, ein Silber- und zwei Bronzemedaillen-Gewinner ermittelt.

Im Einzel siegte Kaufmann in 4:0 Sätzen gegen die Rumänin Elena Zaharia. Im Doppel erreichte die mehrmalige Junioren-Europameisterin zusammen mit Nina Mittelham (TTC Berlin Eastside) das Achtelfinale. Bekannt wurde Kaufmann in diesem Jahr vor allem durch ihre starken Auftritte bei den Olympischen Spielen in Paris.