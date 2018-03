Vier Medaillen für deutsche Kanuten – TT-Team Bronze

Siebtes Gold durch Canadier-Fahrer Sebastian Brendel, dazu noch Silber und zweimal Bronze: Die Kanuten haben die Erwartungen des deutschen Olympia-Teams in London am ersten Final-Tag auf dem Dorney Lake erfüllt.

Für Olympiasieger Sebastian Brendel war die Siegerehrung «überwältigend».

Foto: Rainer Jensen – DPA

Silber ist auch schön: Carolin Leonhardt (l-r), Katrin Wagner-Augustin, Franziska Weber Tina Dietze.

Foto: Peter Kneffel – DPA

Dritter wurde am zwölften Wettkampftag der Spiele auch das Tischtennis-Trio Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Bastian Steger, das mit dem 3:1 im kleinen Finale gegen Hongkong die zehnte Bronzemedaille für das deutsche Team beisteuerte.

Max Hoff wird nach dem Kanadier Adam van Koeverden Zweiter.

Foto: Peter Kneffel – DPA

Brendel fuhr der Konkurrenz in Eton auf und davon, der ebenfalls auf Gold programmierte Kajak-Vierer der Frauen musste mit Silber zufrieden sein. Damit riss die olympische Gold-Serie für Deutschland in dieser Bootsklasse nach 16 Jahren. Dritte Plätze für Max Hoff im Einer-Kajak sowie Martin Hollstein und Andreas Ihle im Zweier rundeten das erfolgreiche Abschneiden der Kanuten ab.

Nach einer Aufholjagd holten Martin Hollstein (r) und Andreas Ihle Bronze.

Foto: Peter Kneffel – DPA

Olympiasiegerin über 400 Meter Hürden wurde die Russin Natalja Antjuch in 52,70 Sekunden. Das übrige Leichtathletik-Gold ging an die USA: Aries Merritt siegte in 12,92 Sekunden über 110 Meter Hürden, Brittney Reese mit 7,12 Meter im Weitsprung. Über 200 Meter setzte sich Allyson Felix in 21,88 Sekunden vor Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika durch, die ihr zweites Gold der Spiele verfehlte. Die Top-Favoriten Usain Bolt und Yohan Blake erreichten leicht und locker den Endlauf über die lange Sprintstrecke.

Dimitrij Ovtcharov jubelt nach einem Punktgewinn gegen Hongkong.

Foto: Friso Gentsch – DPA

Nach 214 Entscheidungen in London machte die deutsche Mannschaft in der Länderwertung einen Platz gut und belegte mit siebenmal Gold, 15 Mal Silber und zehnmal Bronze Rang sieben. Bei insgesamt 32 Plaketten fehlen nur noch neun, um die Gesamtzahl von Peking 2008 zu erreichen. China (35-22-18) lag im Medaillenspiegel weiter vor den USA (34-22-24), die den Rückstand durch das dritte Beachvolleyball-Gold von Misty May-Treanor und Kerri Walsh weiter verkürzten.

Im Weitsprung konnte Brittney Reese Gold gewinnen.

Foto: Kerim Okten – DPA

IOC-Präsident Jacques Rogge machte den Organisatoren schon vier Tage vor der Schlussfeier ein großes Kompliment. London habe bisher «sehr gute» Spiele ausgerichtet, sagte der Belgier. «Ich bin ein glücklicher Mann. Jeder ist sehr zufrieden.»

Allyson Felix (l) schmeißt sich als Erste ins Ziel.

Foto: John G. Mabanglo – DPA

Marcus Ehning ritt in der olympischen Einzel-Entscheidung klar an einer Medaille vorbei. Mit neun Fehlerpunkten reichte es für den 38-Jährigen mit Plot Blue nur zu Rang zwölf. Meredith Michaels-Beerbaum schied mit Bella Donna schon in Runde eins aus. Olympiasieger wurde der Schweizer Steve Guerdat.

Routinier Björn Otto genügte ein Sprung für die Qualifikation.

Foto: Christian Charisius – DPA

Deutschlands Segler kehren ohne Medaillen aus dem Olympia-Revier vor Weymouth zurück. Auch das 470er-Duo Kathrin Kadelbach und Friederike Belcher konnte sich im letzten Rennen vor dem Finale keine Medaillenchance mehr erkämpfen. Zuletzt hatte es vor acht Jahren in Athen eine deutsche Nullnummer gegeben.

Pascal Behrenbruch war mit seiner 100-Meter-Zeit nicht zufrieden.

Foto: Diego Azubel – DPA

Zehnkampf-Europameister Pascal Behrenbruch ist weit von einer Medaille entfernt. Mit 4108 Punkten lag er nach fünf Disziplinen als 15. bereits 553 Punkte hinter dem souverän führenden Weltrekordler Ashton Eaton aus den USA zurück. Bester Deutscher war Rico Freimuth auf Rang neun mit 4206 Zählern.

Natascha Keller wird ihre internationale Karriere beenden.

Foto: Marius Becker – DPA

Bei den Leichtathletik-Vorkämpfen überzeugte das deutsche Stabhochsprung-Trio. Malte Mohr, Raphael Holzdeppe und der EM-Zweite Björn Otto überstanden die Qualifikation am Mittwoch ohne Probleme. Hammerwurf-Weltrekordlerin Betty Heidler genügte ein Versuch zum Einzug ins Olympia-Finale. Dagegen konnte sich Arne Gabius seinen Wunsch vom 5000-Meter-Finale nicht erfüllen.

Matthias Steiner will trotz seines Unfalls weitermachen. Dies kündigte der Gewichtheber, dem am Vorabend eine Hantel auf den Nacken gestürzt war, an. Bei dem 29-Jährigen wurden eine Bandverletzung an der Halswirbelsäule, eine Prellung des Brustbeins und eine Muskelzerrung im Bereich der Brustwirbelsäule diagnostiziert.

Die deutschen Hockey-Damen beendeten Olympia auf Platz sieben. Gegen Südkorea gelang mit dem verdienten 4:1 ein versöhnlicher Turnierabschluss. Ringerin Alexandra Engelhardt und Sümeyye Manz im Taekwondo konnten nicht in den Medaillenkampf eingreifen. Für das Halbfinale vom Turm qualifizierten sich die Wasserspringerinnen Christin Steuer und Maria Kurjo.