Aus unserem Archiv

Goslar

Geblitzte Raser haben relativ gute Chancen, nicht bestraft zu werden. Das hat eine Studie der Polizeifachhochschule Sachsen festgestellt, so der Auto Club Europa beim 48. Verkehrsgerichtstag in Goslar. Bei jedem zehnten von gut fünf Millionen untersuchten Tempoverstößen war der Fahrer auf dem Foto nicht zu erkennen, sondern nur das Kennzeichen, mit dem der Halter hätte ermittelt werden können. Diese Fälle hätten jedoch wegen der Rechtslage in Deutschland allesamt eingestellt werden müssen.