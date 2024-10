Viel Sport, ein bisschen Elektrik – KTM-Neuheiten für 2025

Anzeige

Ulf Böhringer, 4.10.2024, für Spotpress

KTM präsentiert sich wieder auf der EICMA Foto: KTM

1260

SP-X/Mattighofen. Ein automatisiertes Schaltgetriebe (AMT) und zahlreiche neue Modelle mit Ein-, Zwei- und V2-Motor kündigt KTM anlässlich seiner Rückkehr zum Internationalen Motorradsalon EICMAim November in Mailand an. Die KTM 1290 Super Adventure erhält einen in Hubraum und Leistung vergrößerten Motor und kommt künftig als 1390 Super Adventure auf den Markt. Sie wird dann als S-Evo neben dem AMT auch ein in seinem Umfang erweitertes Bosch-Radarsystem an Bord haben.

Neu ist auch die die KTM 990 RC R, das erste Supersportmotorrad der Österreicher seit der längst vergangenen Epoche der RC8. Es hat den Einliter-Zweizylinder-Reihenmotor der in diesem Jahr präsentierten 990 Duke und stellt damit das Spitzenmodell der RC-Baureihe dar. Als Patenmodell fungiert die von KTM in der MotoGP mit großen Erfolgen eingesetzte Rennmaschine. Außerdem wird es eine 990 Duke in R-Ausführung geben und die V2-Baureihe des Nakedbikes Super Duke wird durch eine GT-Version ergänzt.

Bei den Einzylindermodellen wird es eine R-Version der 390 Adventure geben, dazu eine 390 SMC R als Supermoto plus eine 390 Enduro R. Bei den elektrisch angetriebenen steht eine neue Freeride E vor der Präsentation, dazu kommen zwei Mini-Crosser mit den Bezeichnungen SX-E 3 und SX-E 5.

Ulf Böhringer/SP-X