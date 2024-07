Viel Kraft zum Kraxeln – E-Bike-Antrieb DJI Avinox

Unter den Drohnenherstellern ist DJI ein großer Player. Das könnte vielleicht irgendwann auch in der Welt der E-Bikes der Fall sein. Das neue System Avinox lässt mit seinen Eckdaten jedenfalls aufhorchen.

Das Avinox-System VON dji wird zunächst in den Modellen der neuen E-Bike-Marke Amflow zum Einsatz kommen

Das Avinox-System VON dji wird zunächst in den Modellen der neuen E-Bike-Marke Amflow zum Einsatz kommen Foto: DJI

Anzeige

SP-X/Frankfurt. Der vor allem für seine Drohnen bekannte Hersteller DJI steigt ins E-Bike-Business ein. Avinox heißt das neue Mittelmotor-System der Chinesen, das mit hoher Leistung und niedrigem Gewicht punkten will. Angesichts eines Drehmoments von bis zu 120 Newtonmeter dürfte es vor allem in der Mountainbike-Szene Interesse wecken. Das erste am Markt verfügbare Bike mit dem Avinox-Antrieb wird ein vollgefedertes E-MTB der neugegründeten Marke Amflow sein, das im gehobenen Preissegment antreten wird.

Das Avinox-System VON dji wird zunächst in den Modellen der neuen E-Bike-Marke Amflow zum Einsatz kommen Foto: DJI

Lediglich 2,5 Kilogramm soll der formschlüssig in den Rahmen integrierbare E-Motor wiegen, und bis zu 1.000 Watt in der Spitze leisten. Die 105 Newtonmeter Drehmoment stehen dauerhaft zur Verfügung. Im Boost-Modus lässt sich der Schub zeitweilig auf 120 Nm erhöhen. Kombinierbar ist der Avinox-Antrieb mit Intube-Akkus mit einer Kapazität von 600 oder 800 Wh. Der kleinere Akku wiegt 2,9 Kilogramm und erlaubt beim Amflow PL 117 Kilometer Reichweite. Die größere Variante kommt auf 3,7 Kilogramm und 157 Kilometer.

Die Controller für die Lenkermontage sind drahtlos mit dem Antriebssystem verbunden, was eine aufgeräumte Lenkeroptik begünstigt Foto: DJI

Als Anzeige dient ein zwei Zoll großer OLED-Touchscreen zur Integration ins Oberrohr. Ergänzt wird die Peripherie durch zwei kleine Tastenringe für die Lenkermontage, über die sich unter anderem die Unterstützungsstufen einstellen lassen. Inklusive Walk-Modus stehen derer sechs zur Wahl. Der Clou: Die Bedienelemente sind per Bluetooth und damit kabellos mit der Steuerzentrale verbunden. Außerdem bietet der Avinox-Antrieb Einstellmöglichkeiten per Smartphone-App. Zu den Funktionen gehören auch eine Fernortung, Fernentriegelung sowie ein Handy-Alarm, sollten Unbefugte das Bike bewegen.

Bis zu 120 Newtonmeter und 1.000 Watt soll der nur 2,5 Kilogramm leichte DJI-Motor entfesseln Foto: DJI

Das Amflow PL setzt unter anderem auf einen Carbonrahmen und eine hochwertige Komponenten-Ausstattung. Trotz Vollfederung und E-Antrieb wiegt das PL lediglich 19,2 Kilogramm. Wann genau und zu welchen Preisen es in Deutschland verfügbar ist, verrät DJI bislang nicht. Wir schätzen einen Start für Anfang 2025 zu Preisen auf hohem vierstelligem Niveau.

Zentrales Anzeige- und Bedienelement ist ein Zwei-Zoll-OLED-Touchscreen Foto: DJI

Mario Hommen/SP-X