Viel Bundesliga-Beteiligung bei Dänemark gegen Finnland

Das EM-Spiel zwischen Ex-Europameister Dänemark und dem EM-Debütanten Finnland beginnt in Kopenhagen mit insgesamt neun aktuellen oder ehemaligen Bundesliga-Profis in den beiden Startaufstellungen.

Co-Gastgeber Dänemark vertraut neben dem Dortmunder Thomas Delaney und dem Leipziger Yussuf Poulsen auch den früheren Deutschland-Legionären Simon Kjaer (Ex VfL Wolfsburg), Andreas Christensen (Ex Borussia Mönchengladbach) und Pierre-Emile Höjbjerg (Ex Bayern München).

Die Finnen bestreiten das erste EM-Spiel ihrer Fußball-Geschichte mit dem Leverkusener Lukas Hradecky im Tor und Joel Pohjanpalo von Union Berlin im Angriff. Der Ex-Schalker Teemu Pukki und der ehemalige Hoffenheimer Jukka Raitala gehören ebenfalls zur Startformation.

