Videos bei YouTube vor Eröffnungszeremonie gelöscht

Die Macher der Olympia-Eröffnungszeremonie geben bis zum Schluss alles, um Details des Programms geheimzuhalten. Am Donnerstag ließen sie Videos von der Generalprobe vom Internetportal YouTube entfernen.

Danny Boyle ist für die Eröffnungsfeier verantwortlich.

Foto: Mike Nelson – DPA

Die Bilder hätten Urheberrechte verletzt, deshalb seien sie nicht mehr zu sehen, hieß es dazu von YouTube. In den Tagen vor dem Olympia-Start an diesem Freitag hatte es zwei Proben im Stadion gegeben, bei denen allerdings einige Details ausgelassen wurden, damit tatsächlich niemand von ihnen erfährt.

Filmregisseur und Zeremonienmeister Danny Boyle hatte die Zehntausenden Zuschauer persönlich aufgefordert, nichts von dem zu verraten, was sie sehen. Für den Internetdienst Twitter war der eigene Hash-Tag-Titel «#savthesurprise» – Rettet die Überraschung – angelegt worden.

Trotzdem sickerten in den vergangenen Tagen Infos durch. So soll die von Boyle bereits angekündigte typisch englische Landschaft mit echten Schafen und Kühen von einem Bühnenbild abgelöst werden, das die Industrialisierung Großbritanniens zeigt. Eine große Rolle soll die britische Film- und Musikgeschichte spielen. Schon vor Wochen hatte es Spekulationen gegeben, James-Bond-Darsteller Daniel Craig habe im Buckingham Palast unter Mitwirkung der britischen Königin ein Video abgedreht. Gemunkelt wurde, er könnte während der Eröffnung per Hubschrauber ins Stadion eingeflogen werden.

Geheim blieb weiter, wer als letzter Fackelläufer das Feuer im Stadion entzündet. Favoriten waren der fünffachen Ruder-Olympiasieger Sir Steve Redgrave und der zweifache Zehnkampf-Olympiasieger Daley Thompson. Einer der größten Wettanbieter wollte am Donnerstag keine Einsätze mehr annehmen.

Oscar-Preisträger Doyle, der mit Filmen wie «Slumdog Millionär» und «Trainspotting» bekanntgeworden ist, hatte rund 27 Millionen Pfund (34 Millionen Euro) für die Feier zur Verfügung.