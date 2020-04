Nyon

UEFA-Exekutivkomitee

Videobeweis auch in EM-Playoffs und WM-Qualifikation

Der Videobeweis soll auch in den EM-Playoffs im kommenden Jahr sowie in der Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar eingesetzt werden, teilte das UEFA-Exekutivkomitee nach einer Sitzung in Nyon mit.