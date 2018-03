VfR Aalen erstmals in zweiter Pokal-Runde

Aus unserem Archiv

Aalen

Der VfR Aalen hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte den Einzug in die zweite Hauptrunde des DFB-Pokals geschafft. Der Zweitliga-Aufsteiger bezwang am Sonntag bei Hitze von bis zu 40 Grad seinen Liga-Konkurrenten FC Ingolstadt 04 verdient mit 3:0 (2:0).