Wolfsburg

VfL Wolfsburg will am Sonntag Tabellenspitze übernehmen

Der VfL Wolfsburg will heute in der Fußball-Bundesliga an die Tabellenspitze stürmen. Die vor dem Spieltag auf Tabellenrang zwei rangierenden Niedersachsen empfangen um 15.30 Uhr den Abstiegskandidaten FC Augsburg. Allerdings könnten die noch ungeschlagenen Wolfsburger auch im Falle eines Sieges wenige Stunden später wieder von Borussia Mönchengladbach verdrängt werden, das im 18.00-Uhr-Spiel auf Eintracht Frankfurt trifft. Frankfurt muss dabei möglicherweise auf das neue Sturm-Duo Bas Dost und André Silva verzichten.