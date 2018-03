VfL Wolfsburg ohne Benaglio, Josué und Dejagah

Trainer Felix Magath verzichtet im Erstrundenspiel des VfL Wolfsburg im DFB-Pokal beim Sechstligisten FC Schönberg auf ein bisheriges Stammspieler-Trio.

Wolfsburgs Keeper Diego Benaglio pausiert im DFB-Pokal.

Foto: Fredrik Von Erichsen – DPA

Torwart Diego Benaglio soll in der Partie in Lübeck geschont werden. Benaglio habe zwei Tage frei, weil er zuletzt so viel unterwegs gewesen sei, hieß es beim VfL dazu. Der Schweizer, der auch bei Olympia aktiv war, soll von seinem Landsmann Marwin Hitz vertreten werden.

Für das Fehlen von Ashkan Dejagah und Ex-Kapitän Josué, die ebenfalls in Wolfsburg bleiben, wurden hingegen keine Gründe genannt. Im Kader steht dagegen Simon Kjaer, der eigentlich verkauft werden sollte. Da sich für den zuletzt an den AS Rom ausgeliehenen Dänen aber kein Abnehmer fand, dürfte der Verteidiger nun doch beim Bundesligisten bleiben. Am Freitag wurde er von der Transferliste gestrichen.