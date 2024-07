VfL Wolfsburg holt algerischen Stürmer Amoura

Anzeige

Wolfsburg (dpa). Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den algerischen Nationalspieler Mohamed Amoura verpflichtet. Der 24 Jahre alte Stürmer spielte in der vergangenen Saison unter dem neuen St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin für den belgischen Pokalsieger Union Saint-Gilloise. Medienberichten zufolge zahlen die Wolfsburger einen zweistelligen Millionenbetrag für den schnellen und dribbelstarken Angreifer.

«Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil, bringt enorme Schnelligkeit und Torgefahr mit und ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Wir sind überzeugt, dass er dem VfL und der Bundesliga insgesamt viel Freude bereiten wird», sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. Vor seinem Wechsel nach Belgien spielte Amoura auch zwei Jahre in der Schweiz für den FC Lugano.

