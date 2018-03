VfL Bad Ems fährt mit letztem Aufgebot zum Favoriten nach Hundsangen

Kein Teaser vorhanden

Dirk May (rechts) zählt zu jenen Akteuren, die in der vergangen Saison noch das Trikot des SC Kamp-Bornhofen in der Kreisliga B getragen haben. Jetzt zählt er zum Aufgebot der neuen SG Osterspai/Kamp-Bornhofen, die am Sonntag mit dem Heimspiel gegen die SG Puderbach in Abenteuer Bezirksliga startet.

Foto: Andreas Hergenhahn

SG Hundsangen/Obererbach – VfL Bad Ems (Sa., 17.30 Uhr). Dass sein Team bereits vor dem ersten Kick um Punkte aus dem allerletzten Loch pfeift, passt Frank Wendland überhaupt nicht in den Kram. "Uns werden definitiv acht wichtige Leute fehlen", malt der Bad Emser vor dem schweren Gang nach Hundsangen in düsteren Farben. "Ich hoffe nicht, dass wir in eine ähnliche Situation wie Neustadt-Fernthal in der vergangenen Runde kommen. Die hatten auch eine gute Truppe, sind jedoch verletzungsgebeutelt gleich hinten rein gerutscht und abgestiegen."

Dass Wendland selbst wegen einer hartnäckigen Viruserkrankung bereits seit Wochen außer Gefecht ist, passt irgendwie ins Bild. Er wird im Westerwald von Bastian Staudt und Kay Ludwig vertreten.

Unter den gegebenen Umständen kann vom Vorjahresaufsteiger an der hessischen Grenze nicht allzu viel Zählbares erwartet werden. "Hundsangen ist für mich der Topfavorit. Sie sind für diese Klasse in der Offensive überdurchschnittlich besetzt und verfügen zudem über ausgezeichnete Freistoßschützen. Wir müssen zusehen, dass wir wenig Standards gegen uns bekommen."

SG Nievern/Fachbach – FV Engers (So., 14.30 Uhr). Bessere Voraussetzungen als beim jüngsten Vergleich im Pokal haben die Kombinierten von der Früchter Straße im Rückspiel gegen den Rheinlandliga-Absteiger, der zu den Top-Teams der Liga zu rechnen sein dürfte. "Wir können mit komplettem Kader antreten", so Trainer Murat Saricicek. Doch auch mit einem Rumpfteam hielt die SG kürzlich mit dem früheren Oberligisten vom Wasserturm gut mit. "Obwohl viele auf ungewohnten Positionen spielen mussten, haben wir uns gut verkauft."

Angesichts der prognostizierten schwülen Temperaturen und dem schlechten Zustand des Hartplatzes hat Saricicek seiner Mannschaft die Beherzigung einfacher Tugenden ans Herz gelegt. "Es wird keinen Schönheitspreis geben. Es wird derjenige gewinnen, der sich quält und bereit ist, an seine Grenzen zu gehen."

Dass der Nachfolger des glücklosen Björn Wickert seit seinem Amtsantritt zu Beginn des Jahres bei sämtlichen Heimspielen als Sieger den Platz verlassen hat, will Saricicek nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Denn die Konkurrenz kennt die Tücken des Geläufs und weiß längst, wie sie agieren muss. "Wir wollen natürlich zuhause eine Macht bleiben. Aber das müssen die Jungs auch auf dem Platz zeigen", erinnert Saricicek an die missratene Generalprobe gegen den Koblenzer A-Ligisten SV Untermosel, der auf Nieverns Höhen ein verdientes 2:2 erreichte. "Da haben wir schlecht gespielt. Wenn nicht jeder alles zeigt, wird es für uns auch vor eigenem Publikum schwer."

SG Osterspai/Kamp-Bornhofen – SG Puderbach/Urbach-Dernbach/Daufenbach/Raubach (So., 14.30 Uhr). Osterspais Trainer Marc Mies hat vor dem Bezirksligaauftakt ein zwiespältiges Gefühl. Auf der einen Seite freut er sich, dass es endlich los geht. Auf der anderen Seite weiß er, dass seine Mannschaft nach einer schwierigen Vorbereitung mit vielen Verletzungen noch circa drei bis vier Wochen braucht, bis alle Akteure fit sind. "Für uns gilt es, nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren", weiß der Aufstiegstrainer. Gegner SG Puderbach schätzt er als stark ein, betont aber: "Wir sind ohnehin in keinem Spiel der Favorit und müssen immer das Optimum rausholen. Das Niveau in der Bezirksliga ist einfach höher."

Was seine Mannschaft braucht bezeichnet Mies als "Grundtugenden des Fußballs". Gemeint sind Einsatz, Laufbereitschaft und eine gute Ordnung. "Dann wird sich die Mannschaft, die in der Hitze mehr investiert, durchsetzen", will Mies seine Mannschaft dann doch noch nicht ganz gegen den Vorjahres-Siebten abschreiben.

SC Berod-Wahlrod – SG Miehlen/ Nastätten (So., 14.30 Uhr). Einige der Korsettstangen des Wunders Klassenverbleib wie Steffen Schmidt und zuletzt überraschend auch David Hübel haben den Mühlbachtalern den Rücken gekehrt. Nun ist es an der Zeit, dass sich wieder neue Hierarchien und ein neues Gefüge bilden. "Wir gehen mit einer sehr jungen Mannschaft an den Start", weiß Trainer Rüdiger Graden, dass es als großer Erfolg zu bewerten wäre, wenn seine Elf auch in der Spielzeit 2013/14 noch überkreislich vertreten zu sein. Angesichts vieler drohender Ausfälle wird dem Routinier entgegen seiner Absicht, nur noch in Ausnahmefällen auf dem Platz aktiv mitzuwirken nichts anderes übrig bleiben, als selbst die Kickstiefel zu schnüren und ins Trikot zu schlüpfen. Denn gerade bei der Ansammlung an Grünschnäbeln ist die Anwesenheit eines alten Fuchses, der weiß, wie der Hase läuft, eminent wichtig. "Coaching auf dem Platz" nennt Graden diese zwingende Notwendigkeit, um im kalten Wasser schnell zurecht zu kommen. Zwar schicken sich ganz besonders André Müller und Fabian Künzel an, Führungsrollen zu übernehmen. Doch auch sie benötigen noch Zeit, um den Karren zu ziehen.

Somit darf der SG-Anhang nach einer Vorbereitung mit durchwachsenen Spielen gespannt sein, wie sich ihre Jungs bei einem Team, das Graden vom Potenzial her dem oberen Mittelfeld zuordnet, aus der Affäre ziehen wird.

Stefan Nink/Nils Heinen