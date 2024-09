Der VfB Stuttgart kehrt auf die große Bühne zurück: Das erste Champions-League-Spiel seit März 2010 bestreiten die Schwaben in Madrid – und wollen dort überraschen.

Fußball: Bundesliga, VfB Stuttgart - FSV Mainz 05, 21. Spieltag, MHPArena. Stuttgarts Deniz Undav (l) bekommt Anweisungen von Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeness (r). (zu dpa: «VfB Stuttgart will gegen Real Madrid unbeeindruckt auftreten»)

Foto: Harry Langer/DPA

Madrid (dpa). Vor dem größten Spiel seiner bisherigen Trainer-Laufbahn bei Real Madrid möchte sich Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart keinen Träumereien hingeben. «Ich bin mir darüber bewusst, wie besonders dieses Spiel ist», sagte der Coach vor der Auswärtspartie in Spaniens Hauptstadt am Dienstagabend (21.00 Uhr/Amazon Prime). «Aber ich bin in dem Modus, mich auf das Spiel vorzubereiten – das bin ich wirklich. Ich habe keine Zeit zu schwelgen, und auch ganz sicher nicht während des Spiels.»

Respekt hat der 42-Jährige vor der aus Vinícius Júnior, Kylian Mbappé und Rodrygo bestehenden Angriffsreihe der Madrilenen. Dennoch gehe es darum, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren, sagte Hoeneß und ergänzte: «Wir sind bei einem Gegner, der außergewöhnliche Qualitäten hat. Aber wir wollen überraschen, in der Art, wie wir Fußball spielen. Wir wollen einfach die Gelegenheiten nutzen, zu überraschen.»

Um den Plan umzusetzen, sei Mut nötig, so Hoeneß. «Wir müssen auch nach uns schauen, auch hier in Madrid, in diesem beeindruckenden Stadion gegen dieses beeindruckende Team.»

Verletzungsbedingt fehlen werden im Estadio Santiago Bernabéu Verteidiger Ameen al-Dakhil, Mittelfeldspieler Nikolas Nartey und Offensivakteur Justin Diehl. Frans Krätzig ist nach überstandenen Wadenproblemen dagegen wieder eine Option.