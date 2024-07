Fußball: Bundesliga, VfB Stuttgart - Bayern München, 32. Spieltag, MHPArena. Stuttgarts Anthony Rouault (l) und der Torschütze Stuttgarts Silas Katompa Mvumpa freuen sich über den 3:1 Endstand. Silas traf am Sonntag auch im ersten Testspiel vor der neuen Saison beim FSV Hollenbach. (zu dpa: «VfB Stuttgart schlägt Sittard in der Vorbereitung deutlich»)

Fußball: Bundesliga, VfB Stuttgart - Bayern München, 32. Spieltag, MHPArena. Stuttgarts Anthony Rouault (l) und der Torschütze Stuttgarts Silas Katompa Mvumpa freuen sich über den 3:1 Endstand. Silas traf am Sonntag auch im ersten Testspiel vor der neuen Saison beim FSV Hollenbach. (zu dpa: «VfB Stuttgart schlägt Sittard in der Vorbereitung deutlich») Foto: Bernd Weißbrod/DPA

Anzeige

Heilbronn (dpa). Mit Rekord-Neuzugang Ermedin Demirovic in der Startelf hat der VfB Stuttgart seinen zweiten Sieg in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Gegen den niederländischen Erstliga-Club Fortuna Sittard gewannen die Schwaben mit 3:0 (2:0). Demirovic, dessen Verpflichtung zu Beginn der Woche verkündet worden war, stürmte zunächst als einzige Spitze.

Die Treffer erzielten Silas Katompa Mvumpa (12. Minute), Jamie Leweling (17.) und Justin Diehl (67.). Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad betrug die Spielzeit 120 Minuten. Weil Sittard keine Ersatztorhüter im Aufgebot hatte, kam im Verlauf der Partie Stuttgarts Stefan Drljaca für die Niederländer zum Einsatz. Darauf hatten sich beide Clubs im Vorfeld verständigt.

Am kommenden Freitag reist der VfB ins Trainingslager nach Japan. Dort stehen Testspiele gegen Kyoto Sanga und Sanfrecce Hiroshima auf dem Programm.