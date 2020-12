VfB Stuttgart gewinnt Test der Aufsteiger gegen Bielefeld

Archivierter Artikel vom 29.08.2020, 17:10 Uhr

Der VfB Stuttgart hat sein Trainingslager in Österreich mit einem Testspielsieg gegen Arminia Bielefeld erfolgreich abgeschlossen. Im Duell der Bundesliga-Aufsteiger setzten sich die Schwaben in Kufstein mit 2:0 (2:0) durch.

Nicolás González in der 20. Minute per Foulelfmeter und Daniel Didavi (45.) erzielten die Tore für den VfB, bei dem Abwehrspieler Marc-Oliver Kempf nach zweimonatiger Verletzungspause früher als erwartet sein Comeback gab. Der 25-Jährige war Ende Juni an der Schulter operiert worden.

Trotz der Rückkehr wird Kempf künftig nicht mehr als Kapitän fungieren. Dieses Amt bekleidet ab sofort Routinier Gonzalo Castro, bestätigte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo nach der Partie.

