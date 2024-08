Fußball: DFB-Pokal, Preußen Münster - VfB Stuttgart, 1. Runde im Stadion an der Hammer Straße. Münsters Torwart Morten Behrens (l) hat das Nachsehen gegen den Kopfball von Stuttgarts Torschützen Pascal Stenzel (2.v.r, verdeckt) zum 0:3. (zu dpa: «VfB spaziert in zweite Pokal-Runde: 5:0 in Münster») Foto: Friso Gentsch/DPA