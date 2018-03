VfB setzt Aufwärtstrend fort

Aus unserem Archiv

Stuttgart

Der VfB Stuttgart setzt sich in der Fußball- Bundesliga weiter vom Tabellenende ab. Die Schwaben gewannen zum Auftakt der Rückrunde gegen den deutschen Meister VfL Wolfsburg mit 3:1. An der Tabellenspitze steht weiter Bayer Leverkusen. Der Herbstmeister besiegte den FSV Mainz 05 mit 4:2. Der Hamburger SV schlug Freiburg mit 2:0. Im Tabellenkeller feierte Hertha BSC mit dem 3:0 bei Hannover 96 den zweiten Saisonsieg. Eintracht Frankfurt bezwang Werder Bremen 1:0, Bochum setzte sich in Mönchengladbach mit 2:1 durch.