VfB mit großen Personalsorgen vor Liga-Start in Freiburg

Stuttgart (dpa). Vizemeister VfB Stuttgart plagen vor dem Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga große Personalprobleme in der Defensive. Die Verteidiger Leonidas Stergiou wegen einer Entzündung am Rückenwirbel und Anthony Rouault wegen einer Schulterverletzung fallen in den kommenden Wochen aus, wie Trainer Sebastian Hoeneß mitteilte. Auch Yannik Keitel droht die Partie bei seinem Ex-Club SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen Problemen am Sprunggelenk zu verpassen. Zudem musste Nationalspieler Maximilian Mittelstädt im Training unter der Woche kürzertreten.

«Das hatte ich jetzt auch noch nicht so oft, dass sich das so ballt. Das ist jetzt die Herausforderung», sagte Hoeneß. Dan-Axel Zagadou und Josha Vagnoman befinden sich nach Verletzungen noch im Aufbautraining und stehen für das Landesduell in Freiburg ohnehin nicht zur Verfügung. Möglich wäre, dass nun der von Feyenoord Rotterdam verpflichtete Ramon Hendriks oder der 20-jährige Anrie Chase ihr Bundesliga-Debüt geben.

«Wir werden ein bisschen basteln müssen», meinte Hoeneß. Mit Julian Schuster sitze nach der langen Ära unter Christian Streich nun ein «neues, frisches Gesicht» auf der Bank der Freiburger, so der Stuttgarter Coach. Da Schuster den SC aus seiner Zeit als Profi und Verbindungstrainer schon gut kenne, werde er aber sicher «nicht viel Anlaufzeit» brauchen.