Vettels Umwelt-Beitrag: Photovoltaik-Anlage auf dem Dach

„Ich finde es ganz, ganz toll und extrem mutig, dass und wie die jungen Leute auf die Straße gehen. Wenn die Einschränkungen durch die Pandemie vorbei sind, bin ich ganz sicher, dass das weitergehen wird – und muss. Denn die Dringlichkeit des Themas Klimawandel ist noch immer bei viel zu wenig Leuten richtig angekommen“, sagte der viermalige Weltmeister dem „Playboy“ im Interview.

Dem zu dieser Saison von Ferrari zu Aston Martin gewechselten 33-Jährigen ist das Thema Umweltschutz wichtig. „Wenn ich am Wochenende im Wald spazieren gehe, hebe ich den Müll auf, den ich dort sehe, und schmeiße ihn weg“, erzählte Vettel, der in der Schweiz lebt. „In der Corona-Zeit zwischen den Rennjahren war ich viel zu Hause, und seit Neuestem habe ich eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. So versuche ich im Kleinen, meinen Beitrag zu leisten.“

© dpa-infocom, dpa:210310-99-762056/2