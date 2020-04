Kemmental

Formel 1

Vettel zu Vertragsgesprächen mit Ferrari: Noch genug Zeit

Auf einem ehemaligen Bauernhof in der Schweiz hat Sebastian Vettel praktisch alles, was er gerade braucht. Nur eines fehlt: ein neuer Vertrag. Wie der Stand ist, erzählt er in einer Video-Konferenz. Fragen bleiben.

Lesezeit: 3 Minuten