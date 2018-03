Aus unserem Archiv

Valencia

Sebastian Vettel startet heute zum siebten Mal in dieser Saison von der Pole Position in ein Formel-1-Rennen. Neben Vettel wird sein Red-Bull-Teamkollege Mark Webber in der ersten Startreihe für den Großen Preis von Europa stehen. Dahinter lauern Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes und Ferrari-Fahrer Fernando Alonso. Vier weitere Deutsche schafften es in die Top Ten: Nico Rosberg startet von Platz sieben, sein Mercedes-Kollege Michael Schumacher von Rang acht. Neunter wurde Nick Heidfeld im Lotus Renault, Zehnter Adrian Sutil im Force India.