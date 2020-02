Berlin

Ferrari-Star

Vettel: „Keine Anzeichen“ für baldiges Karriere-Ende

Sebastian Vettel hegt keine Gedanken an ein baldiges Karriere-Ende in der Formel 1. „Es gibt keine Anzeichen und keinen Grund, warum ich nicht weitermachen könnte oder sollte“, sagte der Ferrari-Pilot in einem Interview für das Saisonheft der „Sport Bild“.

