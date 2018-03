Vettel: Glück allein reicht nicht zum Titel

Titelverteidiger Sebastian Vettel hat auch nach dem turbulenten Formel-1-Saisonstart einen Zufalls-Weltmeister ausgeschlossen. «Am Ende einer Saison mit 20 Rennen wird man nicht sagen können, der Sieger hat einfach Glück gehabt», sagte der Red-Bull-Pilot in Monte Carlo.

In Monaco wollten zahlreiche Fans Autogramme von Sebastian Vettel.

Foto: Jens Büttner – DPA

Die ersten fünf Saisonrennen hatten fünf verschiedene Fahrer gewonnen. Sollte am Sonntag in Monaco ein sechster Sieger hinzukommen, wäre dies ein Novum für die Formel 1. «Es ist schwer zu sagen, was man erwarten kann», meinte Vettel. Sein Team habe noch immer nicht völlig verstanden, warum sich die Leistung des Autos in diesem Jahr immer wieder stark verändere. «Wir haben noch immer keine klare Antwort», bekannte der Hesse.