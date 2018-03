Verwirrung um Eintrittspreise für WM-Qualispiel

Der Vorverkauf für das erste Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zur WM 2014 am 7. September in Hannover ist mit Verwirrung um die Eintrittspreise gestartet.

Die DFB-Elf trifft am 7. September in der WM-Qualifikation in Hannover auf die Färöer Inseln.

Foto: Maurizio Gambarini – DPA

Trotz Kritik an den als zu teuer empfundenen Tickets für das Spiel gegen die Färöer Inseln bleiben die Preise unverändert, teilte der Niedersächsische Fußballverband (NFV) am Freitag mit, nachdem der Vorverkauf einige Stunden zuvor begonnen hatte.

Am Morgen hatte der NFV verkündet, der Deutsche Fußball-Bund (DFB) habe die Eintrittspreise für die höchste Kategorie auf der Haupttribüne von 80 auf 60 Euro gesenkt. Der DFB wies diese Auskunft zurück. Die Karten würden weiterhin für 80 Euro verkauft.

Am Nachmittag korrigierte der NFV dann seine vorigen Angaben. Trotz dieser Mitteilung war bis zum Nachmittag auf der NFV-Homepage zunächst weiterhin von den angeblich reduzierten Preisen die Rede gewesen. Danach wurde eine neue Fassung veröffentlicht. Ob in der Zwischenzeit in Hannover bereits Haupttribünentickets für 60 Euro verkauft worden seien, konnte der NFV nicht sagen.

Zuvor hatte es in Hannover Kritik an den Eintrittspreisen gegeben. «Über die Preise kann man gewiss geteilter Meinung sein», befand gar NFV-Präsident und DFB-Vizepräsident Karl Rothmund in der «Neuen Presse». Rothmund kündigte an, «einiges» zu tun, damit das Stadion voll werde.

Noch vor dem Bundesligastart bestreitet die Nationalmannschaft bereits am 15. August ihr erstes Länderspiel nach der Europameisterschaft gegen Argentinien in Frankfurt/Main. Am 7. September erfolgt dann für das Team von Bundestrainer Joachim Löw gegen die Färinger der Startschuss auf dem Weg zur WM 2014 in Brasilien. Weitere Qualifikationsgegner Deutschlands sind in der Gruppe C Österreich, Schweden, Irland und Kasachstan.