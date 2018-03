Verwaltung ist für Gottschalk kein fremdes Terrain

André Gottschalk (49) ist in Niedersachsen geboren, aber im Asbacher Land aufgewachsen. Von 2009 bis 2017 war er Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Asbach. 2012 erhielt er in dieser Position einen eigenen Geschäftsbereich und übernahm aus dem Bauamt die Kompetenzen für Bauleitplanung, Bauaufsicht und Hochbau.

In seiner zunächst eingeschlagenen Verwaltungslaufbahn war er bei der Kreisverwaltung in Neuwied tätig. „Daher sind mir einige Gesichter seit Langem bekannt“, sagt der CDU-Mann. Nach einem Jurastudium hat er zuletzt als Fachanwalt in einer auf Steuerberatung spezialisierten Kanzlei in Köln gearbeitet. Für den Wechsel in die Verwaltung führt er auch praktische Gründe an: „Nach Köln hat mein Arbeitsweg eineinhalb Stunden für eine Strecke gedauert“, berichtet der Neustädter. mif