Verunreinigung von Heu durch Metallschrott

Steffeln (ots) Am Samstag den 04.09.2021 gegen 12:00 Uhr, wurde durch einen Landwirt auf einer Wiesenfläche in der Gemarkung Steffeln festgestellt, dass jemand zum Trocknen ausliegendes Heu durch Metallschrott und Eisenteile verunreinigt hatte.

Bemerkt wurde dies, kurz bevor das Heu zu Ballen gepresst werden sollte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass damit eine Schädigung des Nutztierbestands des Landwirts erreicht werden sollte.

Der Vorfall muss sich im Zeitraum vom Mittwoch, den 01.09.2021 bis zum Samstag, den 04.09.2021 / 12:00 Uhr, ereignet haben.



Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm unter Tel.: 06551/942-0 in Verbindung zu setzen.



