Verteidiger plädieren im Amokprozess

Aus unserem Archiv

Stuttgart

Im Prozess gegen den Vater des Amokläufers von Winnenden beginnt heute in Stuttgart das Plädoyer der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft hatte zwei Jahre Haft auf Bewährung wegen 15- facher fahrlässiger Tötung gefordert. Der Mann hatte eine seiner Pistolen unverschlossen im Schlafzimmer aufbewahrt. Damit hatte der Sohn am 11. März 2009 an seiner früheren Schule und auf der Flucht 15 Menschen und sich selbst erschossen. Der Vater muss sich außerdem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.