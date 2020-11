Bendorf

Versuchter Wohnungseinbruch in Vallendar

In der Zeit vom 01.11.2020 16:00 Uhr bis zum 02.11.2020 15:00 Uhr brach ein unbekannter Täter über eine rückwärtig gelegene Kellertür in ein Einfamilienhaus in der Rheinstraße in Vallendar ein.