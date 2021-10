Versuchter Wohnungseinbruch

Am 13.10.2021, vermutlich im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr, kam es in Traben-Trarbach zu einem versuchten Wohnungseinbruch.



Bislang unbekannte Täter versuchten, sich Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Wildbadstraße zu verschaffen. Offensichtlich scheiterte die Tat jedoch im Versuchsstadium.

Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.



