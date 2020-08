Das Fahrrad ist am Bahnhof in Hochstetten-Dhaun, Bahnsteig 1, abgestellt. Einer der Jugendlichen habe mit einem Stein auf das Schloss mehrfach geschlagen, bis dieses aufgebrochen ist. Die Jugendlichen wurden durch den Zeugen gestört und sind in Richtung Ortsteil Hochstetten weggelaufen. Vor Ort erscheinen zwei weitere Zeugen und geben an die flüchtigen Beschuldigten zu kennen, jedoch nur jeweils unter dem Vornamen. Der Haupttäter wird folgendermaßen beschrieben: ca.173cm groß; blonde kurze Haare; ca. 20Jahre alt; weiße Jogginghose; schwarze Weste mit Reißverschluss und blauer Kapuze



