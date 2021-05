Salmtal

versuchter Einbruch n Einfamilienhaus

Am Mittwoch, 5. Mai 2021 versuchten bislang unbekannte Täter zwischen 10:00 – 16:00 Uhr mittels eines Hebelwerkzeuges gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Salmtal, in der Straße Dorheck einzudringen.