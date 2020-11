Der oder die unbekannten Täter haben in dem Zeitraum vom So. 01.11.2020, 20:00 Uhr bis Di. 03.11.2020, 10:00 Uhr, mehrfach vergeblich versucht, die Haustür eines 3-Familien-Hauses in Gerolstein, Hauptstraße, aufzuhebeln.

Gerolstein (ots). Der oder die unbekannten Täter haben in dem Zeitraum vom So., 01.11.2020, 20:00 Uhr bis Di., 03.11.2020, 10:00 Uhr, mehrfach vergeblich versucht, die Haustür eines 3-Familien-Hauses in Gerolstein, Hauptstraße, aufzuhebeln. Aus einem unbekannten Grund haben sie von ihrem Vorhaben abgelassen und sich, ohne in das Objekt einzudringen, in unbekannte Richtung entfernt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Gerolstein, Tel.: 06591-95260 oder die Polizei in Daun, Tel.: 06592-96260, entgegen.



