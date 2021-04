Burgen

Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten

Wie jetzt bekannt wurde versuchte ein unbekannter Täter in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag um 02:20 Uhr den Geldausgabeautomaten der Sparkasse Koblenz in der SB-Filiale in Burgen aufzubrechen.